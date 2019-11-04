Где в России чаще всего покупают новые автомобили

Лидером рейтинга традиционно выступила Москва, где автомобилисты приобрели около 158 400 свежесобранных «легковушек», опустив продажи на 6%. К слову сказать, на Белокаменную пришлось 14% от общего рынка новеньких авто.

В Подмосковье, занявшем второе место с долей в 9%, дилеры распродали 101 800 машин (+6%). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом в 75 000 экземпляров (-6,6%). В Северной столице реализовали 6,6% от всего объема новых автомобилей за три первых квартала года.

Кстати, Питер отличился не только продажами, но и производством: там завод Nissan в октябре отметил юбилей, собрав 400 000 «японцев» с 2009 года, когда предприятие впервые запустило свои конвейеры.

На четвертой и пятой строчках, по данным «Автостата», прописались Татарстан (49 300 единиц, −3%) и Краснодарский край (43 100 авто, −1%) соответственно. Далее в ТОП-10 по порядку расположились: Башкортостан (39 700 новых машин, −5%), Самарская (36 500 автомобилей, −6%), Свердловская (35 700 «легковушек», −5%) и Челябинская (29 300 штук, −6%) области, а также ростовский регион (27 900 экземпляров, −7%).