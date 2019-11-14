Как на АВТОВАЗе теперь проверяют качество новых LADA

Большой испытательный трек для «свежеиспеченных» машин LADA не используют уже несколько лет, посчитав лихую езду по гоночному кольцу лишь неоправданной тратой горючего, как рассказал официальный представитель АВТОВАЗа Стас Березий. Да и, к примеру, зимой неожиданно выпавший снег приходилось чистить. А это — время и деньги.

Сейчас же «Лады» и вовсе перестали вывозить на открытый воздух. Отныне все проверки перед тем, как отправиться в шоу-румы, автомобили проходят на стендах, включая холодную и горячую обкатку моторов, а также езду по роликовым дорожкам с имитацией различных скоростей. В этом тольяттинцы тоже нашли немало экономии: не нужно убирать с пола грунт, привезенный испытуемыми на колесах.

Кроме того, все авто проходят «тщательную инструментальную и визуальную проверку». А еще методики, сегодня применяемые на сборочных линиях, сами по себе не позволяют снижать качество изготовления машин.

При этом, стоит напомнить, российский бренд не перестает расширять продуктовую линейку. Так, чуть больше месяца назад АВТОВАЗ начал собирать LADA Vesta с вариатором, а на днях даже объявил прайс на новинку. Совсем скоро авто с CVT появится у дилеров.