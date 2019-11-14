UAZ Profi превратили в фургон с необычным кузовом

Ульяновцы вместе со специалистами Коломенского опытно-механического завода доработали UAZ Profi с пятиместной кабиной, дорожным просветом в 210 мм, передним либо полным приводом и необычным грузовым отсеком. О последнем стоит рассказать подробнее.

Кунг выполнен из армированного стеклопластика с широкими дверными створками на гидравлических опорах. Кроме того, на крыше разместились рейлинги для перевозки дополнительного груза. Для каких конкретных целей был создан этот автомобиль — не совсем ясно. Но разработчики сообщают, что такой «Профи» выполнит практически любую функцию.

Можно предположить, что новинку можно использовать, как витрину для уличной торговли или в качестве перевозки оборудования, к которому жизненно необходим моментальный доступ, например, для нужд экстренных служб.

Ценники автостроитель не раскрывает. Напомним, что прайс бортовой платформы с двухрядной кабиной стартует от 885 900 рублей. Под капотом трудится 150-сильный ZMZ Pro вкупе с пятискоростной «механикой» и двухступенчатой «раздаткой».