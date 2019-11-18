Когда стартуют продажи обновленной LADA 4x4

Сейчас же каждый день собирают по шесть рестайлинговых LADA 4x4, а с 27 ноября стартует полноценный цикл производства. По меньшей мере, именно такие сведения сообщает портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на свои источники, близкие к заводу.

До появления новинки на рынке остались считанные недели — в шоу-румы авто приедут в декабре. Напомним, посвежевший «вездеход» внешне изменился не сильно, получив иные бамперы и «противотуманки».

Зато салон ждут более значительные метаморфозы: новые центральная консоль и приборная панель, доработанные кресла с тремя подголовниками для заднего дивана и «печка». Кроме того, автомобиль получит формованный потолок вместо натяжного, как у более современных автомобилей бренда.

В то же время Волжский автозавод уже начал готовиться к смене поколения LADA 4x4. Автомобиль переедет на «реношную» платформу. Ожидается, что «проходимец» будет представлен в двух вариантах — городском и внедорожном. Авто в последнем блеснет новой полноприводной трансмиссией, чья разработка уже ведется на АВТОВАЗе.