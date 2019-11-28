АВТОВАЗ опроверг слухи о запуске в производство обновленной LADA 4x4

В Сети появились сообщения, что 26 ноября в полдень в Тольятти начали собирать «вездеходы» LADA 4x4, получившие ряд обновок, в том числе новую переднюю панель, доработанный отопитель, модернизированные кресла с боковой поддержкой и задний диван с подголовниками, а также иные бамперы с «противотуманками».

По некоторым данным, водительское сиденье для всех внедорожников вне зависимости от версии и комплектации оборудовали боковой подушкой безопасности. Хотя раньше сообщалось, что айбэгами обзаведутся лишь LADA 4x4 Urban. Боковые зеркала оснастили электроприводом. Сейчас в день изготавливают 165 таких автомобилей. А вот дорестайлинговый «проходимец» покинул производственную линию.

Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментариям в пресс-центр российского автогиганта. Официальный представитель АВТОВАЗа сообщил, что данные о запуске не соответствуют действительности, а также порекомендовал дождаться официальных сообщений.