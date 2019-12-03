В самых дорогих LADA Vesta обнаружен дефект багажника

В распоряжение портала «Лада.Онлайн» попало предписание с завода, предназначенное для внутреннего использования дилерами. В нем говорится, что у 178 LADA Vesta Exclusive нужно заменить буферы багажника.

Причем сделать это необходимо только в том случае, если машины еще не покинули ритейлеров. В свою очередь, замена детали потребует отрегулировать зазор между кромкой крышки багажного отделения и бампером: он не должен превышать 4,5 мм.

Напомним, Vesta в топовой комплектации предложена c 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. либо со 122-сильным объемом 1,8 л. Оба движка агрегатируются с пятиступенчатой «механикой». Недавно на вооружении авто появился и «реношный» движок на 113 «лошадей», работающий в паре с вариатором. Ценник стартует от 839 900 рублей.