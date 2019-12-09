Сможет ли КамАЗ «Компас» сотавить конкуренцию «Газели NEXT»

КамАЗ — лидер отечественных продаж большегрузных автомобилей — планирует построить совершенно новую модель с заводским названием «Компас». Во всяком случае об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Когогина.

Разработкой автомобиля займутся специалисты завода без поддержки инженеров Daimler Trucks, владеющего частью акций КамАЗа. Грузоподъемность новинки — от 1,5 до 2,2 тонны. Тестовая сборка автомобиля может стартовать уже в 2020 году, а серийная намечена на 2021—2022 года.

Стоит отметить, что производственные мощности Камского автозавода рассчитаны на 70 000 машин в год, а на сегодняшний день с конвейеров сходит лишь 40 000 грузовиков. Так что новое авто «дозагрузит» предприятие.

Между тем, ребята из Нижнего Новгорода тоже не сидят без дела: в 2020 году «Группа ГАЗ» наладит сборку «Газели NN» — модели нового поколения. Так что будет довольно интересно понаблюдать за «битвой» двух отечественных автогигантов. При этом стоит заметить, что попытка Ульяновского автозавода навязать конкруенцию «Газели» своим УАЗ «Профи» закончилась, по сути, провалом.