КамАЗ представил новейший тягач с функцией автопилота

Новый грузовик получил систему автопилотирования третьего уровня, то есть он умеет без помощи водителя ехать по прямой, перестраиваться в соседнюю полосу, двигаться в колонне и парковаться. Боковых зеркал, как таковых нет. Их заменили камеры, откуда картинка выводится на два экрана на передних стойках.

Есть 15,5-дюймовый монитор бортовой системы, цифровая «приборка» и экран на рулевом колесе. По некоторым данным, новинку планируют запустить в серию лет через пять-шесть.

Между тем, на совместном предприятии КамАЗа и Daimler в Набережных Челнах немцы будут собирать грузовики Mercedes-Benz Actros массой от 18 до 33 тонн. Автомобили, получившие семь электронных комплекса автоматизации движения, встанут на конвейер в ближайшее время.