КамАЗ представил новейший тягач с функцией автопилота

Фото: КамАЗ
Камский автозавод презентовал новейший КамАЗ-54907 — концепт тягача шестого поколения, получившего название Continent. Передовой грузовик вооружили гибридной силовой установкой, автопилотом и пятью мониторами в кабине.

КамАЗ Continent, построенный на усовершенствованном шасси КамАЗ-54901 пятого поколения, станет следующим шагом в развитии продуктовой линейки российского автогиганта.

«Континент» оснащен экономичным 12-литровым шестицилиндровым турбодизелем P6 с расходом топлива менее 25 л на сотню километров. В тандеме с ним трудится электромотор, он включается в работу при движении в закрытых помещениях, а также при езде в горку или пробуксовке.

Новый тягач рассчитан на одного водителя. В кабине предусмотрено множество мелочей для комфортных дальнобойных поездок: сейф, микроволновка, умывальник и даже мультиварка. Имеется спальное место и холодильник.

Новый грузовик получил систему автопилотирования третьего уровня, то есть он умеет без помощи водителя ехать по прямой, перестраиваться в соседнюю полосу, двигаться в колонне и парковаться. Боковых зеркал, как таковых нет. Их заменили камеры, откуда картинка выводится на два экрана на передних стойках.

Есть 15,5-дюймовый монитор бортовой системы, цифровая «приборка» и экран на рулевом колесе. По некоторым данным, новинку планируют запустить в серию лет через пять-шесть.

Между тем, на совместном предприятии КамАЗа и Daimler в Набережных Челнах немцы будут собирать грузовики Mercedes-Benz Actros массой от 18 до 33 тонн. Автомобили, получившие семь электронных комплекса автоматизации движения, встанут на конвейер в ближайшее время.

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17 декабря 2019
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