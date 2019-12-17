КамАЗ представил новейший тягач с функцией автопилота

КамАЗ Continent, построенный на усовершенствованном шасси КамАЗ-54901 пятого поколения, станет следующим шагом в развитии продуктовой линейки российского автогиганта.
«Континент» оснащен экономичным 12-литровым шестицилиндровым турбодизелем P6 с расходом топлива менее 25 л на сотню километров. В тандеме с ним трудится электромотор, он включается в работу при движении в закрытых помещениях, а также при езде в горку или пробуксовке.
Новый тягач рассчитан на одного водителя. В кабине предусмотрено множество мелочей для комфортных дальнобойных поездок: сейф, микроволновка, умывальник и даже мультиварка. Имеется спальное место и холодильник.
Новый грузовик получил систему автопилотирования третьего уровня, то есть он умеет без помощи водителя ехать по прямой, перестраиваться в соседнюю полосу, двигаться в колонне и парковаться. Боковых зеркал, как таковых нет. Их заменили камеры, откуда картинка выводится на два экрана на передних стойках.
Есть 15,5-дюймовый монитор бортовой системы, цифровая «приборка» и экран на рулевом колесе. По некоторым данным, новинку планируют запустить в серию лет через пять-шесть.
Между тем, на совместном предприятии КамАЗа и Daimler в Набережных Челнах немцы будут собирать грузовики Mercedes-Benz Actros массой от 18 до 33 тонн. Автомобили, получившие семь электронных комплекса автоматизации движения, встанут на конвейер в ближайшее время.