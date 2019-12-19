В России стартовали продажи «заряженных» Mercedes-AMG A 45 и CLA 45

Под капотом Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S разместился 421-сильный турбомотор объемом 2 л с максимальным крутящим моментом в 500 Нм — это, кстати, самая производительная «четверка» в мире. Движок работает вместе с восьмискоростным «роботом» AMG Speedshift DCT-8G и двойным сцеплением. Привод — полный.

«Пятидверка» с места до первой сотни «выстреливает» за 3,9 с, а седан разгоняется нана 0,1 с медленее.

Максимальная скорость ограничена вполне оправданными 270 км/ч.