В России стартовали продажи «заряженных» Mercedes-AMG A 45 и CLA 45

Под капотом Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S разместился 421-сильный турбомотор объемом 2 л с максимальным крутящим моментом в 500 Нм — это, кстати, самая производительная «четверка» в мире. Движок работает вместе с восьмискоростным «роботом» AMG Speedshift DCT-8G и двойным сцеплением. Привод — полный.
«Пятидверка» с места до первой сотни «выстреливает» за 3,9 с, а седан разгоняется нана 0,1 с медленее.
Максимальная скорость ограничена вполне оправданными 270 км/ч.
Обе новинки щеголяют цифровой «приборкой» диагональю 10 дюймов, а также экраном информационно-развлекательной системы такого же размера.
Кстати, авто получили напвигацию, камеру заднего вида, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировкой и светодиодную оптику.
Напомним, что Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S с самым мощным четырехцилиндровым мотором на планете были представлены минувшим летом. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», аналогичный движок будет установлен и на кроссовер GLB 45.
Ценник «лютого» хетча стартует от 4 490 000 рублей, а седан обойдется в 4 590 000.