В России стартовали продажи «заряженных» Mercedes-AMG A 45 и CLA 45

На фото Mercedes-AMG A 45 S
Российские дилеры начали принимать заказы на «горячие» Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S. Хетчбэк и седан доступны только в «Особой версии» с кожаной обивкой салона и двумя мониторами на центральной панели.

Под капотом Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S разместился 421-сильный турбомотор объемом 2 л с максимальным крутящим моментом в 500 Нм — это, кстати, самая производительная «четверка» в мире. Движок работает вместе с восьмискоростным «роботом» AMG Speedshift DCT-8G и двойным сцеплением. Привод — полный.

«Пятидверка» с места до первой сотни «выстреливает» за 3,9 с, а седан разгоняется нана 0,1 с медленее.

Максимальная скорость ограничена вполне оправданными 270 км/ч.

На фото Mercedes-AMG CLA 45 S

Обе новинки щеголяют цифровой «приборкой» диагональю 10 дюймов, а также экраном информационно-развлекательной системы такого же размера.

Кстати, авто получили напвигацию, камеру заднего вида, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировкой и светодиодную оптику.

Напомним, что Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S с самым мощным четырехцилиндровым мотором на планете были представлены минувшим летом. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», аналогичный движок будет установлен и на кроссовер GLB 45.

Ценник «лютого» хетча стартует от 4 490 000 рублей, а седан обойдется в 4 590 000.

бензин, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автоспорт
19 декабря 2019
322