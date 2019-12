Названы 10 лучших моторов 2020 модельного года

Так, в десятку Best of the best попала бензиновая трехлитровая рядная «шестерка» с турбиной мощностью 387 л. с. и максимальным крутящим моментом в 500 Нм, стоящая на вооружении BMW M340i.

Двигатель выделили благодаря облегченному компрессору и приятному звучанию. Такая «трешка» представлена на российском рынке и оценивается в 4 030 000 рублей.

Заслужила место в рейтинге еще одна рядная «шестерка» в арсенале кроссовера Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC. Движок объемом 3 л, развивающий до 367 «лошадей» и 500 Нм крутящего момента, снабжен стартер-генератором, добавляющим еще 22 силы и 250 Нм. В России паркетник оценивается от 6 340 000 рублей.