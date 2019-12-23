Названы 10 лучших моторов 2020 модельного года

Так, в десятку Best of the best попала бензиновая трехлитровая рядная «шестерка» с турбиной мощностью 387 л. с. и максимальным крутящим моментом в 500 Нм, стоящая на вооружении BMW M340i.
Двигатель выделили благодаря облегченному компрессору и приятному звучанию. Такая «трешка» представлена на российском рынке и оценивается в 4 030 000 рублей.
Заслужила место в рейтинге еще одна рядная «шестерка» в арсенале кроссовера Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC. Движок объемом 3 л, развивающий до 367 «лошадей» и 500 Нм крутящего момента, снабжен стартер-генератором, добавляющим еще 22 силы и 250 Нм. В России паркетник оценивается от 6 340 000 рублей.
Кроме того, лучшим назвали 3,6-литровый V6 (309-сильный, 365 Нм), устанавливаемый на пикап Ram 1500, «турбочетверку» на 2,3 л (336 л. с., 475 Нм) от Ford Mustang High Performance Package, «джиемовские» шестицилиндровый рядный мотор объемом 3 л (GMC Sierra, 281 сила, 624 Нм) и атмосферный V8 на 6,2 л (Chevrolet Corvette Stingray, 502 «лошади» и 637 Нм).
Второй год подряд среди первых располагается гибридная силовая установка Honda Accord с двухлитровой «четверкой» и с суммарной отдачей в 215 л. с. (315 Нм). Также эксперты оценили электрический агрегат Hyundai Kona Electric, выдающий до 204 «лошадей», 1,6-литровый мотор для новой Hyundai Sonata (180 сил), не представленный на нашем рынке, и VC-Turbo на 2 л и 251 сил (седан Nissan Altima).
Последний известен россиянам по премиальному кроссоверу Infiniti QX50. Кстати, минувшим летом VC-Turbo засветился среди победителей сразу в двух номинациях рейтинга «Международный двигатель года 2019», попав в число первых в категориях «Двигатели мощностью от 250 до 350 л. с.» и «Новая разработка».