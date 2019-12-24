С 1 января в России взлетят цены на автомобили Jaguar Land Rover

Цены на автомобили Land Rover и Jaguar взлетят тоже с 1 января следующего года на 1,5—2,5%. Прибавка будет зависеть от ставки утильсбора. Напомним, больше всего налог поднимется для легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. К примеру, для «легковушек» с мотором объемом 3,5 л и выше сбор подрастет сразу на 145%.

Но, повторимся, подорожание на коснется одной единственной модели — кроссовера Jaguar I-Pace, работающего от батареек. В движение электрокар приводят два синхронных мотора суммарной мощностью в 400 л. с. с максимальным крутящим моментом в 696 Нм. Одной полностью заряженной батареи хватает на 470 км пути. Цена стартует от 6 246 000 рублей.

Между тем, Jaguar Land Rover — не единственный автостроитель, заранее известивший своих поклонников о том, что Новый год их встретит сильным подорожанием. Так, о новой ценовой политике рассказали еще Volvo, BMW и китайский Chery. Не густо, но будьте уверены, что в январе уже постфактум объявят о новых прайсах почти на все автомобили, представленные на нашем рынке.