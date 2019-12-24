В России Mercedes-Benz отзывает более 1000 кроссоверов, седанов и купе

Под отзыв попали 1022 автомобиля Mercedes-Benz GLE, отданные в руки покупателей в 2018 и 2019 годах. Как оказалось, в паркетники были установлены декоративные накладки на задних дверях с дефектными креплениями.

Кроме того, к «официалам» следует отвезти 96 седанов и купе Mercedes-Benz S-Класса, проданных в этом году. У этих машин обнаружилась проблема посерьезнее — дефект программного обеспечения модуля вызова экстренных служб. Здесь требуется перепрошивка в условиях сервиса.