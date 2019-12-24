В России Mercedes-Benz отзывает более 1000 кроссоверов, седанов и купе

Фото: Mercedes-Benz
Премиальный бренд из Штутгарта инициировал в России очередную сервисную кампанию. В 1118 кроссоверах, седанах и купе обнаружены дефекты. Немцы приглашают владельцев этих авто в техцентры для внесения доработок.

Под отзыв попали 1022 автомобиля Mercedes-Benz GLE, отданные в руки покупателей в 2018 и 2019 годах. Как оказалось, в паркетники были установлены декоративные накладки на задних дверях с дефектными креплениями.

Кроме того, к «официалам» следует отвезти 96 седанов и купе Mercedes-Benz S-Класса, проданных в этом году. У этих машин обнаружилась проблема посерьезнее — дефект программного обеспечения модуля вызова экстренных служб. Здесь требуется перепрошивка в условиях сервиса.

  • На фото седан Mercedes-Benz S-Klasse 2018 модельного года
  • На фото купе Mercedes-Benz S-Klasse 2018 модельного года

В ближайшее время представители российского офиса оповестят хозяев бракованных машин о проблеме. Но можно и самостоятельно узнать, попадает ли авто под сервисную акцию: на сайте Росстандарта есть интерактивный поиск. Достаточно ввести VIN, и система выдаст все отзывные кампании, в которых участвовала машина.

Кстати, крайне недешевые автомобили Mercedes-Benz довольно часто оказываются участниками сервисных акций. Так, в ноябре на ремонт отправили почти 400 Mercedes-Benz Е-Класса из-за отваливающегося заднего спойлера.

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24 декабря 2019
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