Ульяновцы назвали ценник UAZ Patriot в «арктической» спецверсии

В начале 1820 года исследовательская морская «кругосветка», возглавляемая Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, открыла шестой материк — Антарктиду. Рискованную и изнурительную экспедицию назвали настоящим подвигом русских моряков.

Кузов УАЗ «Патриот» Antarctic Edition окрасят в совершенно новый белый перламутровый цвет, штампованные 16-дюймовые колесные диски, как уже писал портал «АвтоВзгляд», — в контрастный черный.

В список оснащения новинки, выросшей из комплектации «Оптимум», зачислены рулевое колесо в кожаной оплетке и обогревом, а также подогревающиеся лобовое стекло и сиденья двух рядов.

Кроме того, Patriot получит кондиционер, круиз-контроль, дополнительный отопитель салона, а еще сертифицированный экспедиционный багажник с лестницей в районе пятой двери, противотуманные огни и шильдик с названием спецверсии.

Сборку «Патриота» запустят в марте, а его серию ограничат 200 экземплярами. Ценник — от 1 062 000 рублей. Для сравнения: Patriot «Оптимум» оценивается в 945 000.