В Европу наконец-то привезли полноприводный Nissan Leaf

Чтобы подтолкнуть продажи и без того самого продаваемого электрокара в мире — Nissan Leaf, японцы прикатили в Европу «горячий» Nissan Leaf Nismo RC. Авто, по сути представляющее собой шоукар, впервые проехался по европейскому асфальту — гоночной трассе имени Рикардо Тормо в испанской Валенсии.

Напомним, автомобиль использует силовую установку и прочую электрическую начинку от обычного Leaf второго поколения. Правда, авто от Nismo вооружили не одним, а двумя «зелеными» моторами: по одному — на каждую ось. Суммарная мощность агрегатов — 322 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 640 Нм. С места до сотни Leaf Nismo RC «выстреливает» за 3,4 с.

И пару слов о кузове: его не позаимствовали у серийной модели, а построили заново. Авто получило углепластиковый монокок с навесными панелями, выполненными в одном стиле с обычным Leaf.