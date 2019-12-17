Раскрыты новые детали салона «русского Прадо» от УАЗ

УАЗ получил патент на часть центральной консоли. Исходя из рисунка можно сделать вывод, что новый УАЗ «Патриот» получит подогрев руля и передних кресел, парктроники и систему помощи при спуске, а также режим движения Off Road и предпусковой подогрев мотора.
Напомним, что запуск автомобиля впроизводство запланирован на 2020 год. Для него Заволжский моторный завод будет собирать новые моторы. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», скорее всего, речь идет об «атмосферниках» и «турбочетверках», разработанных совместно с немецкой компанией FEV. Не исключено, что «вездеход» оснастят и турбодизелем от Ford Transit объемом 2,2 л.
Patriot нового поколения представят в четырех вариантах — внедорожник, пикап, микроавтобус и фургон. Ожидается, что прайс на автомобиль будет начинаться от небюджетных 1 500 000 рублей.