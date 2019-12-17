Раскрыты новые детали салона «русского Прадо» от УАЗ

Напомним, что запуск автомобиля впроизводство запланирован на 2020 год. Для него Заволжский моторный завод будет собирать новые моторы. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», скорее всего, речь идет об «атмосферниках» и «турбочетверках», разработанных совместно с немецкой компанией FEV. Не исключено, что «вездеход» оснастят и турбодизелем от Ford Transit объемом 2,2 л.

Patriot нового поколения представят в четырех вариантах — внедорожник, пикап, микроавтобус и фургон. Ожидается, что прайс на автомобиль будет начинаться от небюджетных 1 500 000 рублей.