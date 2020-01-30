Ford Transit в России: на пике успеха

За ворота российского предприятия выехал 80 000 юбилейный Ford Transit — микроавтобус насыщенного синего цвета с восемью пассажирскими местами. В движение автомобиль приводится 125-сильным дизелем объемом 2,2 л в сочетании с шестискоростной «механикой», передающей крутящий момент на переднюю ось.

В списке оснащения юбиляра числятся кондиционер, кресла переднего ряда с подогревом и мультифункциональный руль, а также круиз-контроль и полный комплект парктроников. Кроме того, автомобиль укомплектован боковыми зеркалами и «лобовухой» с электроподогревом.

Напомним, что в нашей стране первые экземпляры «Транзита» изготовили в начале 2012 года. Весной 2015-го стартовало производство модели по технологии полного цикла, включающей сварку и окраску. Минувшей осенью, как сообщал портал «АвтоВзгляд», авто обновилось, в том числе получив модернизированную несущую конструкцию кузова и новые дверные замки.