Как Porsche собирается увеличить продажи

Марка сообщила о начале эксклюзивного партнерства с швейцарско-шведской корпорацией ABB (Asea Brown Boveri), ставшей мировым лидером в разработке и производстве систем быстрой зарядки электромобилей. Соглашение предусматривает установку автомобильных зарядных станций в центрах Porsche в Японии. Первый пункт зарядки экологически чистых авто откроется в середине 2020 года.

Стоит отметить, что ABB является титульным спонсором серии гонок FIA Formula E, где соревнуются однотипные электромобили с открытыми колесами. А в этом году команда TAG Heuer Porsche Formula E впервые принимает участие в турнире. В шестом сезоне Formula E за штурвалы болидов второго поколения сядут 24 пилота. Заезды запланированы на трассах Сеула, Южной Кореи, Джакарты и Индонезии.

Напомним, что в 2015 году один из этапов гонки проходил в Москве, и есть вероятность, что в 2020-м заезды состоятся и в Санкт-Петербурге. На данный момент ведутся переговоры с организаторами соревнования.