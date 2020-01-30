Москва заняла шестое место в мире по пробкам и заторам

Москва и Подмосковье спустились на шестую строчку рейтинрга Traffic Index, составленного специалистами нидерландской компании TomTom — мирового поставщика устройств для GPS-навигации. Столица уступила дорогу городам, где ситуация с трафиком еще сложнее — индийским Бангалору, Мумбаи и Пуне, а также филиппинской Маниле и Боготе — столице Колумбии.
Загруженность в Москве с 2018 года увеличилась на 3 пункта, достигнув 59%. Говоря простым языком, сегодня автомобилисты Первопрестольной проводят в пробках на 59% больше времени, нежели делали бы это в условиях свободных дорог.
Исследования показали, что самое благоприятное время для поездок по городу — четверг до 18:00. Путешествуя по мегаполису в это время, за год можно сэкономить до пяти часов, если вояж не превышает 30 минут.
Кстати, в год среднестатистический москвич проводит в пробках 225 часов — почти 10 дней. За это время можно полтора раза от корки до корки прочесть книгу Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» или посмотреть 199 эпизодов сериала «Игра престолов».
Кроме того, специалисты выбрали в прошедшем году день, когда было зафиксировано меньше всего пробок (12%). Им оказалось 2 мая, когда большинство автолюбителей выехали за пределы города. А наиболее загруженным днем (97%) оказалось 7 марта.
Между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобили, замершие в пробках, становятся объектами наживы для воров и мошенников. О некоторых способах «обуть» автомобилиста, которому некуда деваться из затора, можно прочесть здесь.