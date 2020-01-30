Москва заняла шестое место в мире по пробкам и заторам

Москва и Подмосковье спустились на шестую строчку рейтинрга Traffic Index, составленного специалистами нидерландской компании TomTom — мирового поставщика устройств для GPS-навигации. Столица уступила дорогу городам, где ситуация с трафиком еще сложнее — индийским Бангалору, Мумбаи и Пуне, а также филиппинской Маниле и Боготе — столице Колумбии.

Загруженность в Москве с 2018 года увеличилась на 3 пункта, достигнув 59%. Говоря простым языком, сегодня автомобилисты Первопрестольной проводят в пробках на 59% больше времени, нежели делали бы это в условиях свободных дорог.

Исследования показали, что самое благоприятное время для поездок по городу — четверг до 18:00. Путешествуя по мегаполису в это время, за год можно сэкономить до пяти часов, если вояж не превышает 30 минут.