Mercedes-Benz за полтора года выпустит 30 новых моделей

Марка из Штутгарта в 2020 году представит Mercedes-Benz C-класса и представительский S-класс новых поколений. Кроме того, немцы обновят Е-класс. Об этом рассказало британское издание Autocar, ссылаясь на свои источники в руководстве бренда.
К концу года дебютирует Mercedes-Benz SL свежей генерации. Кабриолет впервые за последние два десятка лет вновь будет щеголять мягким верхом, пришедшим на смену жесткой складной крыше.
Вот-вот на подходе дебют Mercedes-AMG GT 73 с 800-сильно гибридной силовой установкой и мощной спецверсии GT Black Series.
Ожидается премьера гиперкара Mercedes-AMG One, чье появление должно было озарить историю компании еще в прошлом году, но, к сожалению, испытания на вредоносные выбросы несколько затянулись. Так что вряд ли авто в продаже появится раньше 2021 года.
Не стоит забывать о ключевых новинках для Европы — пяти электромобилях семейства EQ. Напомним, сегодня из электрокаров в линейке имеется лишь кроссовер EQC. Но не за горами появление компактных хетчбэка EQA, паркетника EQB и лифтбэка EQS, а также более габаритных седана EQE и внедорожника EQG.
Плюс к этому 20 моделей Mercedes-Benz обзаведутся гибридными версиями с возможностью подзараядки от розетки — от маленького A250e до S560e седьмого поколения.
Кстати, новый S-Class будет предлагаться только в кузове седан, а купе и кабриолеты покинут производство в 2022 году, когда завершится их жизненный цикл.
Марка smart обновит свою линейку к середине года, запустив на рынок «зеленые» fortwo и forfour. Кроме того, будет построен маленький экологически чистый паркетник, чье производство наладят в Китае для экспорта на европейские рынки.