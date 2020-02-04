Mercedes-Benz за полтора года выпустит 30 новых моделей

Марка из Штутгарта в 2020 году представит Mercedes-Benz C-класса и представительский S-класс новых поколений. Кроме того, немцы обновят Е-класс. Об этом рассказало британское издание Autocar, ссылаясь на свои источники в руководстве бренда.

К концу года дебютирует Mercedes-Benz SL свежей генерации. Кабриолет впервые за последние два десятка лет вновь будет щеголять мягким верхом, пришедшим на смену жесткой складной крыше.

Вот-вот на подходе дебют Mercedes-AMG GT 73 с 800-сильно гибридной силовой установкой и мощной спецверсии GT Black Series.

Ожидается премьера гиперкара Mercedes-AMG One, чье появление должно было озарить историю компании еще в прошлом году, но, к сожалению, испытания на вредоносные выбросы несколько затянулись. Так что вряд ли авто в продаже появится раньше 2021 года.