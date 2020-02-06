Опубликованы первые тизеры нового Hyundai i20

Фото: Hyundai
Субкомпактный Hyundai i20 актуального — второго по счету — поколения вышел на рынок в 2014 году. С тех пор хетчбэк удостоился одного единственного обновления. Но корейцы вовсе не забыли о «бюджетнике», приготовив авто к очередной смене генерации. Большой тайны из премьеры маркетологи делать не стали, предоставив эскизы новинки.

Хетчбэк Hyundai i20 третьего поколения получит внешность в стиле, получившем название Sensuous Sportiness («чувственная спортивность»). Кстати, в том же направлении работали художники, создававшие восьмую Sonata. Новый корпоративный дизайн просматривается в исполнении радиаторной решетки, оптики и боковых линий модели.

Каким будет интерьер нового i20 — пока секрет! Но кое-какие детали разработчики все же открыли: будущих покупателей автомобиля ждут более дорогие отделочные материалы. Но это не все: классическая приборная панель и небольшой экран «мультимедийки» заменят два дисплея. Каждый диаметром в 10,25 дюйма, визуально объединенные в единое целое.

  • Фото: Hyundai
  • Фото: Hyundai

Скорее всего, хетч с трехдверным кузовом покинет продуктовую линейку, и останется только модель c пятью дверями. Дело в том, что большинство автостроителей отказались от «трехверок» из-за маленького спроса, и Hyundai вряд ли станет исключением. Премьера пройдет в марте на Женевском моторшоу.

Напомним, что Hyundai i20 сегодня в России не продается. Правда, ранее авто у нас было, но в 2011 году эту модель напару с Getz заменил Solaris.

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6 февраля 2020
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