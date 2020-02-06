Опубликованы первые тизеры нового Hyundai i20

Хетчбэк Hyundai i20 третьего поколения получит внешность в стиле, получившем название Sensuous Sportiness («чувственная спортивность»). Кстати, в том же направлении работали художники, создававшие восьмую Sonata. Новый корпоративный дизайн просматривается в исполнении радиаторной решетки, оптики и боковых линий модели.

Каким будет интерьер нового i20 — пока секрет! Но кое-какие детали разработчики все же открыли: будущих покупателей автомобиля ждут более дорогие отделочные материалы. Но это не все: классическая приборная панель и небольшой экран «мультимедийки» заменят два дисплея. Каждый диаметром в 10,25 дюйма, визуально объединенные в единое целое.