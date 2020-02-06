Первый пикап Hyundai испытали суровыми морозами

Судя по фото, обнародованным изданием Motor1, новейший Hyundai Santa Cruz будет длиннее своего прототипа, показанного на автосалоне в Детройте в 2015 году.

Предполагается, что серийный пикап начнут производить только с четырехдверной кабиной. Хотя ходили слухи, что грузовичок получит несколько конфигураций.

Конкурент Toyota Hilux получит внешность в корпоративном стиле с широкой решеткой радиатора и узкими фарами.