Первый пикап Hyundai испытали суровыми морозами

Судя по фото, обнародованным изданием Motor1, новейший Hyundai Santa Cruz будет длиннее своего прототипа, показанного на автосалоне в Детройте в 2015 году.
Предполагается, что серийный пикап начнут производить только с четырехдверной кабиной. Хотя ходили слухи, что грузовичок получит несколько конфигураций.
Конкурент Toyota Hilux получит внешность в корпоративном стиле с широкой решеткой радиатора и узкими фарами.
Ранее сообщалось, что Santa Cruz возведут на одной «тележке» с кроссовером Tucson. Но некоторые эксперты поставили эти сведения под сомнение, потому что автомобиль планируется собираться в штате Алабама, на заводе марки, где сегодня изготавливают Santa Fe. А значит есть вероятность, что в основу он и станет соплатформенником.
Ожидается, что модель дебютирует уже до конца года, а его продажи начнутся в начале следующего.
Увы, но, скорее всего, Hyundai Santa Cruz в Россию не приедет. Слишком малая доля продаж в нашей стране приходится на пикапы — всего 0,2% от общего рынка.