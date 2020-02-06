Первый пикап Hyundai испытали суровыми морозами

Фото: Hyundai
Похоже, до премьеры первого пикапа в линейке Hyundai осталось не так много времени, как может показаться. Рамный внедорожник Santa Cruz вывели на зимние ходовые испытания. Правда, он все еще закутан в плотный камуфляж.

Судя по фото, обнародованным изданием Motor1, новейший Hyundai Santa Cruz будет длиннее своего прототипа, показанного на автосалоне в Детройте в 2015 году.

Предполагается, что серийный пикап начнут производить только с четырехдверной кабиной. Хотя ходили слухи, что грузовичок получит несколько конфигураций.

Конкурент Toyota Hilux получит внешность в корпоративном стиле с широкой решеткой радиатора и узкими фарами.

  • Фото: Motor1
  • Фото: Motor1

Ранее сообщалось, что Santa Cruz возведут на одной «тележке» с кроссовером Tucson. Но некоторые эксперты поставили эти сведения под сомнение, потому что автомобиль планируется собираться в штате Алабама, на заводе марки, где сегодня изготавливают Santa Fe. А значит есть вероятность, что в основу он и станет соплатформенником.

Ожидается, что модель дебютирует уже до конца года, а его продажи начнутся в начале следующего.

Увы, но, скорее всего, Hyundai Santa Cruz в Россию не приедет. Слишком малая доля продаж в нашей стране приходится на пикапы — всего 0,2% от общего рынка.

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7 февраля 2020
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