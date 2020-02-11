КамАЗ запатентовал в России грузовик без кабины

Судя по рисункам, KAMAZ с автопилотом не придется разворачиваться: фура оборудована одинаковым набором оптики, как спереди, так и сзади. Технических подробностей об автомобиле не сообщается. Нет данных и о том, какой системой автономного вождения будет оборудован грузовой электрокар.
Ранее сообщалось, что КамАЗ занимается разработкой карьерного самосвала, работающего под управлением автопилота.Машину планируется представить в 2021 году. Тогда же речь зашла и о других беспилотниках. Один из них, судя по всему, и запатентовал автостроитель из Набережных Челнов.
Напомним, что в декабре прошлого года дебютировал шоу-кар КамАЗ-54907 с приставкой Continent в названии — тягач шестой генерации. Прогрессивный аппарат, как уже писал портал «АвтоВзгляд», получил гибридную силовую установку, систему самоуправления и целую россыпь мониторов в кабине.
Кабина концепта, оборудованная, к слову, всем необходимым для жизни человека, включая микроволновку и холодильник, рассчитана только для одного. Под капотом же этого авто трудится турбированная дизельная «шестерка» объемом 12 л вместе с электромотором.