КамАЗ запатентовал в России грузовик без кабины

Судя по рисункам, KAMAZ с автопилотом не придется разворачиваться: фура оборудована одинаковым набором оптики, как спереди, так и сзади. Технических подробностей об автомобиле не сообщается. Нет данных и о том, какой системой автономного вождения будет оборудован грузовой электрокар.

Ранее сообщалось, что КамАЗ занимается разработкой карьерного самосвала, работающего под управлением автопилота.Машину планируется представить в 2021 году. Тогда же речь зашла и о других беспилотниках. Один из них, судя по всему, и запатентовал автостроитель из Набережных Челнов.