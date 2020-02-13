Renault Logan нового поколения заметили во время дорожных тестов

Фото: Renault
Бюджетный седан Renault Logan, на других рынках известный под маркой Dacia, впервые появился на рынке в 2004 году. «Четырехдверка» второго поколения дебютировала в 2012 году. Пришло время модели в очередной раз сменить генерацию.

На снимки, опубликованные зарубежным изданием Autoevolution, попал третий Logan, закутанный в камуфляжную пленку. Французы приступили к ходовым испытаниям автомобиля на юге Европы.

Предполагается, что седан 2021 модельного года переедет на новую платформу и подрастет в габаритах. А значит в салоне станет просторнее.

Новый «Логан» получит иной силуэт с острыми углом наклона задних стоек, наводящим на мысль о лифтбэке. Более обтекаемой станет и передняя часть авто. Похоже, новинка получит в старших комплектациях светодиодную оптику.

Фото: Autoevolution

По предварительным данным, Logan свежей итерации под брендом Dacia дебютирует в октябре на моторшоу в Париже. Сначала его получат европейцы, и только потом авто докатится до России. И при этом, скорее всего, будет сильно другим. Впрочем, поживем — увидим.

Напомним, что сегодня второй Renault Logan в нашей стране комплектуется — на выбор — моторами мощностью 82 или 113 л. с., агрегатированными с пятиступенчатой «механикой», а также 102-сильным двигателем, работающим в паре с четырехскоростной АКП. Ценник начинается от 577 000 рублей.

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13 февраля 2020
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