Great Wall возвращается в Россию с двумя внедорожниками

Марка Haval — «дочка» компании Great Wall — выбилась в лидеры «поднебесных» автостроителей по продажам в России, и серьезно расширила свою дилерскую сеть. Видимо, это и толкнуло марку с шильдом «Великой стены» вернуться на рынок нашей страны, считающийся перспективным у ребят из КНР.
Great Wall уже в 2020 году собирается привезти к нам два пикапа Wingle 7 и Pao. Первый — в июне, а второй — в октябре. Во всяком случае, об этом сообщает сайт «Китайские автомобили», ссылаясь на свои собственные источники. Новинки, как вы уже поняли, будут продавать дилеры Haval. Но не потерпит ли Great Wall новую неудачу — большой вопрос.
Сегмент пикапов в России развит не сильно, да и занимает от общих продаж ничтожно малую долю. Кроме того, у китайцев будет довольно сильный конкурент в лице UAZ Pickup, собирающийся в ближайшее время обзавестись автоматической коробкой передач.
Для наглядности — немного статистики. В прошлом году в руки покупателей ушло 10 500 новых пикапов, что на 8,5% ниже результатов годичной давности. Лидером стал УАЗ «Пикап», разлетевшийся тиражом в 3600 экземпляров (-5,2%). Ценник «россиянина» стартует с отметки в 839 900 ₽ И приживутся ли у нас грузовички Great Wall, будет зависеть исключительно от их цены. Однако, сегодня китайские автостроители не спешат демпинговать, выставляя на свои машины прайсы, почти сопоставимые с ценами на более именитые бренды.
Кстати сказать, соседство пикапов Great Wall с кроссоверами Haval может навредить и продажам последних. Ведь «Хавал» позиционирует себя, как производителя почти премиальных авто, и этому имиджу реализация в одном шоу-руме утилитарных транспортных средствами явно выйдет боком. Особенно если учесть, что у россиян марка GW до сих пор ассоциируется не просто с бюджетными, а дешевыми машинами.