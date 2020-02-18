Great Wall возвращается в Россию с двумя внедорожниками

Сегмент пикапов в России развит не сильно, да и занимает от общих продаж ничтожно малую долю. Кроме того, у китайцев будет довольно сильный конкурент в лице UAZ Pickup, собирающийся в ближайшее время обзавестись автоматической коробкой передач.

Для наглядности — немного статистики. В прошлом году в руки покупателей ушло 10 500 новых пикапов, что на 8,5% ниже результатов годичной давности. Лидером стал УАЗ «Пикап», разлетевшийся тиражом в 3600 экземпляров (-5,2%). Ценник «россиянина» стартует с отметки в 839 900 ₽ И приживутся ли у нас грузовички Great Wall, будет зависеть исключительно от их цены. Однако, сегодня китайские автостроители не спешат демпинговать, выставляя на свои машины прайсы, почти сопоставимые с ценами на более именитые бренды.

Кстати сказать, соседство пикапов Great Wall с кроссоверами Haval может навредить и продажам последних. Ведь «Хавал» позиционирует себя, как производителя почти премиальных авто, и этому имиджу реализация в одном шоу-руме утилитарных транспортных средствами явно выйдет боком. Особенно если учесть, что у россиян марка GW до сих пор ассоциируется не просто с бюджетными, а дешевыми машинами.