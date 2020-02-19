KAMAZ начал тестировать грузовик без кабины

В Набережных Челнах разработали КАМАЗ-3373, получивший название «Челнок», которое, впрочем, полностью отображает суть новинки. Грузовик не имеет кабины и представляет собой бортовую платформу на двухосном шасси с системой автопилотирования, электромоторами и емкими аккумуляторами.

Обе оси — поворотные. Кроме того, автомобиль получил полный набор датчиков, сенсоров и камер, а также оптики с фарами и фонарями как в передней, так и задней частях. То есть грузовик может одинаково двигаться как вперед, так и назад. А это значит, что маневренность грузовика в ограниченном пространстве гораздо выше, нежели у обычных большегрузов.