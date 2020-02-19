KAMAZ начал тестировать грузовик без кабины

В Набережных Челнах разработали КАМАЗ-3373, получивший название «Челнок», которое, впрочем, полностью отображает суть новинки. Грузовик не имеет кабины и представляет собой бортовую платформу на двухосном шасси с системой автопилотирования, электромоторами и емкими аккумуляторами.
Обе оси — поворотные. Кроме того, автомобиль получил полный набор датчиков, сенсоров и камер, а также оптики с фарами и фонарями как в передней, так и задней частях. То есть грузовик может одинаково двигаться как вперед, так и назад. А это значит, что маневренность грузовика в ограниченном пространстве гораздо выше, нежели у обычных большегрузов.
Инженеры разместили батареи в нижней части шасси, что максимально опускает центр тяжести и делает машину устойчивее. Длина беспилотника — 8000 мм при ширине в 2550 мм и высоте в 4000 мм. Автомобиль способен перевозить до 10 тонн груза. Максимальная скорость КамАЗа «Челнок» ограничена 40 км/ч.
Об аэродинамических характеристиках «бескабинного» грузовика, имеющего форму кирпича, автостроитель не упоминает. Но они, понятное дело, вызывают сильные сомнения. Правда, при невысоких скоростях, да еще если такой автомобиль создан как элемент автопоезда, обтекаемость кузова, возможно, не очень и важна.