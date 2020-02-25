Представлены обновленные седан Volvo S90 и универсал V90

Обновленным Volvo S90 и V90 досталось всего несколько свежих штрихов — перелицованные передние противотуманные фары, бамперы и спойлер. «Сарай» в стандартной версии и в варианте Cross Country вдобавок получил фонари нового дизайна.

И, чтобы рестайлинг не выглядел уж очень бледно, разработчики ряд новых оттенков добавили в цветовую палитру окраски кузова и колесные диски в свежем исполнении. Кроме того, посвежевшие авто щеголяют модернизированной акустической системой Bowers & Wilkins. К обновкам добавился еще и модернизированный очиститель воздуха.