Представлены обновленные седан Volvo S90 и универсал V90

Обновленным Volvo S90 и V90 досталось всего несколько свежих штрихов — перелицованные передние противотуманные фары, бамперы и спойлер. «Сарай» в стандартной версии и в варианте Cross Country вдобавок получил фонари нового дизайна.
И, чтобы рестайлинг не выглядел уж очень бледно, разработчики ряд новых оттенков добавили в цветовую палитру окраски кузова и колесные диски в свежем исполнении. Кроме того, посвежевшие авто щеголяют модернизированной акустической системой Bowers & Wilkins. К обновкам добавился еще и модернизированный очиститель воздуха.
Обкатав технологию так называемого «мягкого» гибрида на кроссоверах Volvo XC90 и XC60, 48-вольтовыми стартер-генераторами начали дополнять моторы автомобилей с индексом 90. Не остались без таких гибридных силовых установок, экономящих до 15% горючего, авто с цифрами 60 в названии, а также паркетник XC40.
Будем надеяться, что новинки доберутся и до российского рынка. Сейчас нашим соотечественникам доступна «четрыехдверка» Volvo S90 с бензиновыми моторами мощностью 190, 249 и 320 л. с., а также с дизельным движком с отдачей в 235 «лошадей». — на выбор покупателя. Универсал V90 предложен только в версии Cross Country.