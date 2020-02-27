В Ford Transit начали использовать больше российских комплектующих

Фото: Ford
Американский бренд, собирающий фургоны и микроавтобусы для российского рынка на заводе в Елабуге, объявил об увеличении уровня локализации. А проще говоря, при производстве коммерческого Ford Transit начали использовать еще один компонент российского производства.

Речь идет об однолистовых рессорах параболического типа для задней подвески. Теперь для Ford Transit их изготавливают на Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ) из стали марки 50ХГФА. Причем в конструкции были модернизированы резинометаллические шарниры, увеличившие жесткость элемента. Автостроитель уверяет, что обновка с конвейеров ЧМЗ соответствует всем требованиям американской компании и ничем не хуже аналогов от зарубежных производителей. Это было доказано многочисленными дорожными испытаниями.

Кстати, в 2019 году на Transit — самую продаваемую на российском рынке модель LCV-сегмента среди иномарок — начали устанавливать отечественные бамперы со 100-процентной локализацией (от добычи сырья до формовки детали), а также центральную панель в салоне и дверные карты. Кроме того, колесные диски для модели тоже отливают в нашей стране.

Напомним, что «Транзиты» в России начали собирать в 2012 году. Спустя три года было запущено производство «американцев» по технологии полного цикла, включающей сварку и окраску. А осенью прошлого года на рынок вышел обновленный Transit с доработанной несущей конструкцией кузова и усовершенствованными дверными замками.

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27 февраля 2020
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