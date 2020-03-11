Как будет выглядеть Hyundai Elantra нового поколения

Новая «четырехдверка» Hyundai Elantra, на родине представленная как Avante, дебютирует буквально через несколько дней: церемония пройдет 17 марта по местному времени под крышей голливудской киностудии The Lot Studios. Но премьерой смогут насладиться все желающие. Ее трансляцию организуют на каналах Hyundai в соцсетях.

Elantra 2021 модельного года переедет на новую платформу и получит купеобразный силуэт с сильно скошенными задними стойками и короткой боковой линией крышки багажного отделения. Разработчики пообещали, что новинка станет длиннее, шире и ниже модели в актуальной версии.