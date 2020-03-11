Как будет выглядеть Hyundai Elantra нового поколения

Новая «четырехдверка» Hyundai Elantra, на родине представленная как Avante, дебютирует буквально через несколько дней: церемония пройдет 17 марта по местному времени под крышей голливудской киностудии The Lot Studios. Но премьерой смогут насладиться все желающие. Ее трансляцию организуют на каналах Hyundai в соцсетях.
Elantra 2021 модельного года переедет на новую платформу и получит купеобразный силуэт с сильно скошенными задними стойками и короткой боковой линией крышки багажного отделения. Разработчики пообещали, что новинка станет длиннее, шире и ниже модели в актуальной версии.
Авто будет выполнено в новом фирменном стиле под названием Parametric Dynamics («параметрическая динамика»), отличающимся рубленными формами, острыми углами и прямыми линиями в дизайне экстерьера.
Напомним, что в России сегодня представлена «Элантра», пережившая рестайлинг в 2019 году. В моторной линейке седана имеется два бензиновых агрегата: 1,6-литровый мощностью 128 л. с. и 149-сильный объемом 2 л. Оба движка трудятся как с шестиступенчатой «механикой», так и с АКП о шести скоростях. Ценник на авто начинается от 1 059 000 рублей.