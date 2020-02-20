Peugeot показал новейший внедорожник, разработанный вместе с китайцами

Пикап Peugeot Landtrek — брат-близнец грузовичка Changan Kaicheng F70, разработанного совместными усилиями французского и китайского брендов, — в длину растянулся на 5,33 м в версии с двойной кабиной и на 5,39 м — с одинарной.
Внедорожник способен перевозить не менее 1 тонны груза, а также буксировать прицеп массой до 3,5 тонн. Для транспортировки длинногабаритной клади подойдет авто с одинарной кабиной, без бампера и с задним бортом, откидывающимся на 180 градусов. Кстати, на грузовой площадке имеется светодиодная подсветка и 12-вольтовая розетка.
Некоторые элементы оформления салона Landtrek позаимствовал у других моделей Peugeot. К примеру, кроссовер Peugeot 3008 поделился двухспицевым рулевым колесом, а «легковушка» с индексом 508 — мультимедийной системой с 10-дюймовым дисплеем.
Задние кресла получили надежные крепления Isofix для детских кресел. Кроме того, они умеют складывать спинки в соотношении 60/40 или полностью. А сверху их можно нагрузить багажом весом до 100 кг.
В списке оснащения найдутся шесть подушек безопасности и система стабилизации с ассистентом, придерживающим скорость при движении под горку, и помощником, предотвращающим смещение прицепа.
На выбор покупателя Peugeot Landtrek укомплектуют 1,9-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. с максимальным крутящим моментом в 350 Нм либо 210-сильным бензиновым мотором с наддувом объемом 2,4 л. (320 Нм). Оба движка агрегатируются как «механикой» производства Getrag, так и с шестискоростной АКП Punch.
Новинка появится у дилеров в конце года, но европейцы ее не увидят. Автомобиль предназначен для покупателей Латинской Америки и стран Тропической Африки. Кстати, модель стала второй «пробой пера» в сегменте — первой ласточкой французы запустили Peugeot Pick Up в 2017 году.