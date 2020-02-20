Peugeot показал новейший внедорожник, разработанный вместе с китайцами

Пикап Peugeot Landtrek — брат-близнец грузовичка Changan Kaicheng F70, разработанного совместными усилиями французского и китайского брендов, — в длину растянулся на 5,33 м в версии с двойной кабиной и на 5,39 м — с одинарной.

Внедорожник способен перевозить не менее 1 тонны груза, а также буксировать прицеп массой до 3,5 тонн. Для транспортировки длинногабаритной клади подойдет авто с одинарной кабиной, без бампера и с задним бортом, откидывающимся на 180 градусов. Кстати, на грузовой площадке имеется светодиодная подсветка и 12-вольтовая розетка.

Некоторые элементы оформления салона Landtrek позаимствовал у других моделей Peugeot. К примеру, кроссовер Peugeot 3008 поделился двухспицевым рулевым колесом, а «легковушка» с индексом 508 — мультимедийной системой с 10-дюймовым дисплеем.