Subaru останавливает производство автомобилей из-за коронавируса

Производственные площадки Subaru в японской префектуре Гумма, где собирают автомобили, а также моторы и трансмиссии, приостановят работу с 11 апреля по 01 мая 2020 года.

Все дело в том, что предприятие находится на пороге дефицита комплектующих от поставщиков. Но, кроме того, изготовление авто подкосил еще и низкий потребительский спрос на продукцию бренда.

Стоит напомнить, что завод Subaru в Соединенных Штатах закрыл двери еще 23 марта. Изначально японцы планировали завершить вынужденные каникулы до 07 апреля. Но, вероятно, их придется продлить минимум до 20 апреля.

Между тем, ребята из Страны восходящего солнца приняли еще одно судьбоносное решение — распрощаться с легендарным спорткаром Subaru BRZ. В связи с чем, как сообщал портал «АвтоВзгляд», на рынок выйдет купе в версии Final Edition с перенастроенной подвеской, новыми вариантами окраски кузова и стильной отделкой салона.