Вместо шин Michelin начал производить медицинские маски

Один из ведущих производителей автомобильных шин — компания Michelin — в короткие сроки обещает развернуть производство одноразовых медицинских масок. Для этой цели были выбраны десять европейских заводов бренда, среди которых предприятия во Франции, Польше и Болгарии.

Благодаря огромному опыту в исследованиях различных материалов и производственным наработкам, подготовительный этап завершится в ближайшее время. И скоро шинный гигант будет изготавливать 400 000 масок в день. Но в ближайшем будущем их станет больше, когда к инициативе подключатся производства в Северной Америке.

Кроме того, «Мишлен» принимает участие в разработке эффективных многоразовых масок, а также готовится к производству защитных очков для медперсонала, изготавливает больничные вентиляторы, комплектующие для медоборудования, подушки для пациентов и антибактериальный гель для рук.

Кстати, лицевыми масками и щитками из оргстекла поддержала итальянских медиков марка Lamborghini. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», производитель гиперкаров переориентировал работу двух цехов: отвечающего за отделку салонов авто и изготавливающего углепластиковые элементы.