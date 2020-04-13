Китайцы официально анонсировали продажи внедорожника Haval H5 в России

Апрельские автопродажи в России, как, впрочем, и во всем мире, рухнули из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции, когда большинству дилеров пришлось закрыть свои центры. Но это не повлияло на планы ребят из КНР вывести на рынок еще одну модель.

Совсем скоро (можно предположить, что после того, как дилеры возобновят свою работу) российским покупателям предложат внедорожник Haval H5. В распоряжении авто будет бензиновая двухлитровая «четверка» в двух вариантах форсировки — на 150 л. с. и 177 л. с. В пару к мотору определили шестиступенчатую «механику», передающую тягу на все колеса.