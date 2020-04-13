Китайцы официально анонсировали продажи внедорожника Haval H5 в России

Апрельские автопродажи в России, как, впрочем, и во всем мире, рухнули из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции, когда большинству дилеров пришлось закрыть свои центры. Но это не повлияло на планы ребят из КНР вывести на рынок еще одну модель.
Совсем скоро (можно предположить, что после того, как дилеры возобновят свою работу) российским покупателям предложат внедорожник Haval H5. В распоряжении авто будет бензиновая двухлитровая «четверка» в двух вариантах форсировки — на 150 л. с. и 177 л. с. В пару к мотору определили шестиступенчатую «механику», передающую тягу на все колеса.
Официальные представители бренда упомянули, что H5 оснастят современными системами помощи водителю на бездорожье, а также обратили особое внимание на антикоррозийную защиту кузова: она будет выполняться по тем же технологиям, что и для большого «проходимца» Haval H9, собираемого на том же предприятии.
Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), опубликованного в марте 2020 года, в базовом оснащении авто найдутся пара фронтальных айрбэгов, кондиционер, парктроники и камера заднего вида, а также информационно-развлекательный комплекс с Bluetooth-модулем.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, точная дата российского дебюта Haval H5 официально пока не называлась. Но, по некоторым данным, автомобиль представят нашему брату 20 апреля.