Почему в России пока нельзя купить старый новый внедорожник Haval H5

15 апреля официально было объявлено о начале приема предзаказов на рамный внедорожник Haval H5. Автомобиль представлен в двух комплектациях Comfort и Premium с двухлитровой турбированной «четверкой» в двух вариантах форсировки — на 150 и 177 л. с. — под капотом. Мотор сочетается с шестискоростной «механикой» и системой полного привода.
Напомним, что в 2011 году в нашей стране уже начинали продавать эту модель под именем Great Wall Hover H5. В 2016-м китайцам пришлось экстренно свернуть сбыт авто из-за финансовых проблем. Вскоре ребята из КНР предприняли еще оду попытку и вывели на рынок тот самый «вездеход», но под названием DW Hower H5 сборки завода «Дервейс». Увы, и вновь он продержался совсем недолго.
Hower H5, получившийся довольно ресурсным, пользовался определенным успехом у россиян, и сегодня частенько встречается на отечественных дорогах. При этом нынешний H5 отличается от своих предшественников более современной внешностью и множеством технологических наворотов. Уже в базе новинка получила парктроники, климат-контроль, «мультимедийку» с тачскрином и круиз-контроль.
Но каким бы он ни был, с покупкой H5 на данный момент возникают сложности. Портал «АвтоВзгляд» связался с некоторыми дилерами марки и выяснил, что предварительно заказать автомобиль действительно уже можно. Для этого достаточно внести 10 000 — 20 000 рублей предоплаты. Но цены на модель пока неизвестны, и «живых» авто у ритейлеров нет.
Точные сроки, когда внедорожники прибудут в шоу-румы, тоже не называются: предположительно, реальные продажи стартанут после того, как отменят режим самоизоляции и дилерские центры возобновят работу.