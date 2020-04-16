Почему в России пока нельзя купить старый новый внедорожник Haval H5

Hower H5, получившийся довольно ресурсным, пользовался определенным успехом у россиян, и сегодня частенько встречается на отечественных дорогах. При этом нынешний H5 отличается от своих предшественников более современной внешностью и множеством технологических наворотов. Уже в базе новинка получила парктроники, климат-контроль, «мультимедийку» с тачскрином и круиз-контроль.

Но каким бы он ни был, с покупкой H5 на данный момент возникают сложности. Портал «АвтоВзгляд» связался с некоторыми дилерами марки и выяснил, что предварительно заказать автомобиль действительно уже можно. Для этого достаточно внести 10 000 — 20 000 рублей предоплаты. Но цены на модель пока неизвестны, и «живых» авто у ритейлеров нет.

Точные сроки, когда внедорожники прибудут в шоу-румы, тоже не называются: предположительно, реальные продажи стартанут после того, как отменят режим самоизоляции и дилерские центры возобновят работу.