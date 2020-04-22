Ульяновцы передадут медикам новые реанимобили на базе УАЗ «Профи»

Фургон УАЗ «Профи» АСМП (автомобиль скорой медицинской помощи) отличается желтой специфической окраской кузова и приводится в движение 2,7-литровым ZMZ Pro мощностью 149,6 л. с., сочетающимся с пятиступенчатой «механикой» и подключаемым полным приводом.

На борту спецавтомобиля имеется все необходимое реаниматологам медоборудование, включая современную тележку-каталку с вакуумным иммобилизационным матрасом и термоизоляционным контейнером с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов.

Кроме того, в число оборудования вошли дефибриллятор и монитор пациента с функциями контроля электрокардиограммы, капнометрии, пульсоксиметрии, неинвазивного измерения артериального давления и определения температуры тела пациента.

Ульяновцы в мае передадут региональным медицинским учреждениям 132 реанимобиля согласно госконтракту с Минпромторгом РФ. Это будет первая партия автомобилей. Позже на службу скорой помощи отправятся и другие машины.

Кстати, в регионы передали еще 600 микроавтобусов Ford Transit, переоборудованных в автомобили для экстренной медицинской службы. Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, такие «Транзиты» снабжены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, электрокардиографами, мониторами параметров пациента, а также аппаратами ЭКГ.