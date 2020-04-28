Корейцы анонсировали спортивную Hyundai Elantra нового поколения

Сборка Hyundai Elantra седьмой генерации стартует грядущей осенью, а на рынке новинка появится только к концу 2020 года. Но уже известно, что седан, к слову, впервые в истории модели, выйдет в спортверсии N Line.

Полностью технические характеристики «четырехдверки» маркетологи бренда раскрывать не стали. Но рассказали, что Elantra N Line будет приводиться в движение турбированным мотором, а также получит перенастроенное шасси и дизайнерские «примочки» в фирменном стиле «Эн лайн».