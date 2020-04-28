Корейцы анонсировали спортивную Hyundai Elantra нового поколения

Сборка Hyundai Elantra седьмой генерации стартует грядущей осенью, а на рынке новинка появится только к концу 2020 года. Но уже известно, что седан, к слову, впервые в истории модели, выйдет в спортверсии N Line.
Полностью технические характеристики «четырехдверки» маркетологи бренда раскрывать не стали. Но рассказали, что Elantra N Line будет приводиться в движение турбированным мотором, а также получит перенастроенное шасси и дизайнерские «примочки» в фирменном стиле «Эн лайн».
Официальный тизер внешность новики тоже не раскрывает: корейцы показали автомобиль, полностью закутанный в камуфляж. Но фото дает представление о том, что радиаторная решетка сохранит ячеистую структуру, как у авто в стандартном варианте. А вот оптика, похоже, будет отличаться.
Между тем, в середине марта 2020 года в России стартовал прием заказов на другую модель бренда в варианте N Line — переродившийся в спортивной версии кроссовер Hyundai Tucson. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», такой паркетник щеголяет модернизированными рулевым управлением и подвеской.