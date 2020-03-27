5 брутальных внедорожников с пробегом не дороже 500 000 рублей

Покупка нового автомобиля — задача непростая, а приобретение машины на вторичном рынке — и подавно. Тем более, если бюджет не большой, а автомобиль хочется габаритный и проходимый. Поэтому авто, попавшие в наш рейтинг для бруталов, не отличаются свежим годом выпуска.
Mercedes-Benz G-класса
Начнем с премиальных «вездеходов». Полноразмерный Mercedes-Benz G-Class вышел на рынок в 1979 году. Сегодня покупателям представлена модель третьего поколения, чьи продажи стартовали в России осенью 2018 года. Ценник на новый «Гелик» начинается от 9 990 000 рублей.
Но чтобы, уложившись в полмиллиона, купить статусный внедорожник, придется смириться с тем, что он будет первой генерации W460 или самых первых выпусков второго поколения в кузове W463. Такой «Гелендваген», в лучшем случае, будет немногим моложе 30 лет. Зато внешне он практически неотличим от машин гораздо более позднего выпуска. Отсюда и главный минус. Запчасти на старый «Гелик» стоят, как на новый.
В рассматриваемом нами ценовом диапазоне можно выбрать авто как в укороченном варианте, так и пятидверное. Так, приблизительно в 460 000 рублей обойдется длиннобазный автомобиль с бензиновым мотором объемом 2,3 или 3,2 л. Пробег — совершенно разный, причем полагаться на то, что он реальный — не стоит.
Cadillac Escalade
Еще один премиальный представитель племени «великанов» — Cadillac Escalade. «Американец» моложе «немца» на 19 лет: впервые покупателям его представили в 1998 году, как достойный ответ «фордовскому» Lincoln Navigator. И если «Навигатор» давно уже исчез с российских дорог, то «Эскалейдов» у нас по-прежнему много.
В феврале 2020 года Escalade сменил четвертое поколения на пятое. На родине продажи стартанут летом, а когда новинку ждать в России — пока не сообщается. Сегодня дореформенный внедорожник обойдется в 4 990 000 рублей.
На вторичном рынке за 430 000—450 000 можно приобрести «Эскалейд» первой или даже второй (2002 — 2006 года) генерации с уже узнаваемой фальшрадиаторной решеткой. Под капотом — прожорливые бензиновые моторы объемом 5,7 или 6 л. Прошли такие машины в основном от 200 000 до 400 000 км.
Chevrolet Tahoe
Детище GM и собрат роскошного «Кадиллака» — Chevrolet Tahoe запустили в продажу в 1995 году (как Chevrolet Blazer или GMC Yukon автомобиль начали выпускать в 1992-м). В конце 2019 года американцы презентовали модель пятой итерации. Автомобиль наконец-то получил дизельный мотор.
По некоторым данным, новинка приедет в нашу страну в конце 2020-го. Сегодня четвертый Tahoe без пробега в России оценивается в 3 990 000 рублей. А «бэушное» авто первого или второго (2000 — 2006 года) поколений может обойтись в 430 000—480 000 «целковых» в зависимости от состояния машины и запросов продавца. Такие «вездеходы» успели пройти в основном от 200 000 км и больше.
Nissan Patrol
Японский «проходимец» с богатой историей впервые предстал перед публикой в далеком 1951 году: автомобиль выпустили под индексом 4W60, а выполнен он был в одной стилистике с военным Willys времен Второй мировой войны. Более привычные современные черты автомобиль приобрел в третьей генерации (собирали с 1980 по 1989 год).
В 2010 году на арену вышел «Патрол» седьмого поколения. Первое обновление он пережил в 2014 году, и еще одно — в 2019-м. Сегодня на российском рынке модель не представлена. Бренд за последние несколько лет сильно сократил продуктовую линейку в нашей стране, оставив лишь четыре кроссовера (Nissan Qashqai, X-Trail, Terrano и Murano).
Зато Nissan Patrol доступен на «вторичке»: облегчив кошелек на 420 000 — 500 000 «деревянных», можно стать обладателем модели пятой генерации (Y61, выпускался с 1997 по 2010 год). Под капотом, скорее всего, будет дизель. А пробег — от 200 000 км, правда, не удивят и 500 000 км.
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero, на некоторых рынках известный под именами Montero или Shogun, дебютировал в 1981 году. На старте продаж авто было представлено только в трехдверной модификации, спустя год появилась удлиненная версия с пятью дверями.
Японский «полноразмерник», завершивший свой жизненный цикл в Японии и Европе, по-прежнему продается в России. Сегодня россиянам доступен «проходимец» четвертой итерации: его выпускают с 2006 года. Ценник на внедорожник с нулевым пробегом, но 2019 года выпуска, начинается от 2 969 000 рублей.
Из наиболее свежих в диапазон от 400 000 до 500 000 рублей попадает третий Pajero (выпускался с 1999 по 2006 год). Автомобиль в нашей стране нередкий, поэтому выбор среди б/у довольно широк. В некоторых объявлениях встречается пробег и в 100 000 км, но это минимум, в который, честно говоря, верится мало. Чаще — от 300 000 до 500 000 км.