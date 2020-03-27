5 брутальных внедорожников с пробегом не дороже 500 000 рублей

Mercedes-Benz G-класса

Начнем с премиальных «вездеходов». Полноразмерный Mercedes-Benz G-Class вышел на рынок в 1979 году. Сегодня покупателям представлена модель третьего поколения, чьи продажи стартовали в России осенью 2018 года. Ценник на новый «Гелик» начинается от 9 990 000 рублей.

Но чтобы, уложившись в полмиллиона, купить статусный внедорожник, придется смириться с тем, что он будет первой генерации W460 или самых первых выпусков второго поколения в кузове W463. Такой «Гелендваген», в лучшем случае, будет немногим моложе 30 лет. Зато внешне он практически неотличим от машин гораздо более позднего выпуска. Отсюда и главный минус. Запчасти на старый «Гелик» стоят, как на новый.

В рассматриваемом нами ценовом диапазоне можно выбрать авто как в укороченном варианте, так и пятидверное. Так, приблизительно в 460 000 рублей обойдется длиннобазный автомобиль с бензиновым мотором объемом 2,3 или 3,2 л. Пробег — совершенно разный, причем полагаться на то, что он реальный — не стоит.