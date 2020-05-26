Вот, как на самом деле будет выглядеть новый Mercedes-Benz S-класса

В середине мая новый Mercedes-Benz S-класса практически без камуфляжной пленки засветился на шпионских снимках. Теперь же представительский седан свежей генерации попал на официальное фото. Правда не полностью, а только своей «лицевой» частью.

Как и предполагалось, авто получит перелицованные решетку радиатора и передний бампер с крупным передним воздухозаборником, а также матричную головную оптику слегка зауженной формы. Кстати, на изображении можно еще разглядеть свежий дизайн колесных дисков.

Ранее автопапарацци обнародовали и интерьер новинки. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», премиальная «четырехдверка» обзаведется «парящим» над рулевой колонкой экраном приборной панели и огромным квадратным тачскрином мультимедийного комплекса.

Разработчики, как и прежде, много внимания уделят задним пассажирам, оборудовав спинки кресел первого ряда двумя отдельными экранами развлекательно-информационной системы и отдельной панелью управления климат-контролем.

Кстати, немцы раскрыли и сроки дебюта авто, но, к сожалению, не слишком точные: Mercedes-Benz S-класса представят общественности во второй половине 2020 года.