В Сети появились фото обновленного Toyota Land Cruiser 200

На снимки, опубликованные издательством Arabian Drive, попала целая партия Toyota Land Cruiser 200, претерпевших рестайлинг. «Проходимец» получил перелицованные оптику, бамперы и решетку радиатора, а также больше хромированных элементов в экстерьере. Правда, внешность авто разниться в зависимости от версии.

Ранее уже говорилось, что «Крузак» останется без производительной «восьмерки» по экологическим соображениям, но только после того, как модель сменит поколение. Свежая версия развития событий говорит о том, что внедорожник перестанут оснащать этим мотором несколько раньше — после рестайлинга.