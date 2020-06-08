В Сети появились фото обновленного Toyota Land Cruiser 200

На снимки, опубликованные издательством Arabian Drive, попала целая партия Toyota Land Cruiser 200, претерпевших рестайлинг. «Проходимец» получил перелицованные оптику, бамперы и решетку радиатора, а также больше хромированных элементов в экстерьере. Правда, внешность авто разниться в зависимости от версии.
Ранее уже говорилось, что «Крузак» останется без производительной «восьмерки» по экологическим соображениям, но только после того, как модель сменит поколение. Свежая версия развития событий говорит о том, что внедорожник перестанут оснащать этим мотором несколько раньше — после рестайлинга.
Кроме того, обновленный Land Cruiser 200 оснастят цифровой «приборкой», современным информационно-развлекательным комплексом, а также такими приятными мелочами, как беспроводная зарядка для смартфона. Более точные данные будут обнародованы ближе к премьере, ожидаемой в скором времени.
Между тем, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», свежие данные появились и о младшем брате «двухсотки» — Toyota Land Cruiser Prado нового поколения. Если верить инсайдерам, «проходимец» изменит своей внедорожной сущности, потеряв рамную конструкцию. Так что поклонников модели, коих, к слову, не мало, после смены генерации встретит кроссовер, вооруженный вариатором.