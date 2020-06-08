Какие кроссоверы и внедорожники в России чаще всего покупали во время самоизоляции

Опираясь на отчеты о российских автопродажах Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг наиболее популярных автомобилей SUV-класса. Лидерскую позицию вернула себе Hyundai Creta, разлетевшись тиражом в 3243 экземпляра с отрицательной динамикой в 43,9% (в апреле модель скатилась на третье место).
На второй строчке прописалась отечественная LADA 4x4, за которую рублем проголосовали 1664 россиянина. «Автовазовкий» внедорожник потерял 30,4%. Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», внедорожник готовится (наконец-то) сменить поколения. Предположительно, новинку мы увидим до 2022 года.
Первую тройку замыкает Renault Duster с результатом в 1470 единицы (-55,2%). Четвертое и пятое место досталось Toyota RAV4 (1226 автомобилей, −51,3%) и Volkswagen Tiguan (1199 машин, −58,9%).
Шестую строку заняла LADA Niva (1083 авто). Автомобиль пока еще продается с шильдом Chevrolet, но его производством занимается сейчас только АВТОВАЗ: доля в совместном предприятии с GM была выкуплена волжанами в конце 2019 года.
Далее в ТОП-10 идут внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (967 штук, −10,3%), паркетник Renault Kaptur (815 экземпляров, −62,8%), KIA Seltos (809 автомобилей), чьи продажи в России стартовали в начале марта 2020 года, и Nissan Qashqai (792 кроссовера, −52,4%).