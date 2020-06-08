Какие кроссоверы и внедорожники в России чаще всего покупали во время самоизоляции

Опираясь на отчеты о российских автопродажах Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг наиболее популярных автомобилей SUV-класса. Лидерскую позицию вернула себе Hyundai Creta, разлетевшись тиражом в 3243 экземпляра с отрицательной динамикой в 43,9% (в апреле модель скатилась на третье место).

На второй строчке прописалась отечественная LADA 4x4, за которую рублем проголосовали 1664 россиянина. «Автовазовкий» внедорожник потерял 30,4%. Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», внедорожник готовится (наконец-то) сменить поколения. Предположительно, новинку мы увидим до 2022 года.