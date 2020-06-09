Когда АВТОВАЗ может приступить к сборке Renault Clio для России

Фото: Renault
В Сеть просочилась данные о том, что АВТОВАЗ готовится к локализации новой модели — компактного хетчбэка Renault Clio. Вместе с тем, российские СМИ растиражировали снимки автомобилей, проходящих тесты на заводском полигоне. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в вопросе.

Пару серийных «пятидверок» Renault Clio автопапарацци поймали на площадке Научно-технического центра АВТОВАЗа. На фото, опубликованных в паблике AvtoVAZ News, видны два белых хетча. Если верить слухам, то авто встанет на тольяттинский конвейер. Но, правда, не очень скоро.

Модель локализуют не раньше, чем через полтора года. Ее будут собирать на линии B0 по соседству с LADA XRAY и Largus.

Фото: AvtoVAZ News

Кстати, в пользу этой версии говорит и тот факт, что компания «Рулевые системы», поставляющая комплектующие для «вазовских» автомобилей, взяла госкредит, чтобы наладить производство рулевых механизмов для моделей на «тележке» CMF-B. Той самой, на которой возвели «Клио».

Правда, официального подтверждения эта информация не получила: на Волжском заводе комментировать ее не стали. А между тем интернет захлестнули слухи о том, что LADA XRAY собираются снять с производства. Модель и правда не получила большой популярности. Но, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-лужбе автогиганта, эти толки действительности не соответствуют. Зато хетчбэк до конца года обещает выйти в очередной спецверсии.

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9 июня 2020
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