Когда АВТОВАЗ может приступить к сборке Renault Clio для России

Пару серийных «пятидверок» Renault Clio автопапарацци поймали на площадке Научно-технического центра АВТОВАЗа. На фото, опубликованных в паблике AvtoVAZ News, видны два белых хетча. Если верить слухам, то авто встанет на тольяттинский конвейер. Но, правда, не очень скоро.

Модель локализуют не раньше, чем через полтора года. Ее будут собирать на линии B0 по соседству с LADA XRAY и Largus.