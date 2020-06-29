Три серьезных проблемы, вызванных рекламными листовками, засунутыми под «дворник» авто

Начнем с самого неприятного сценария развития событий, первым актом которого может оказаться появление посторонней бумажки на машине. Ею может стать рекламная брошюрка какой-нибудь компании по доставке еды, автомойки, «недавно открывшейся по соседству». Или просто — записка «купим вашу машину», всунутая в дверь или в щель, имеющуюся на «лопухе» бокового зеркала.
Возможно, записка — лишь просто записка. Но именно такими безобидными вещами пользуются и злоумышленники, промышляющие угоном или разукомплектованием чужих авто прямо на месте стоянки. Так они выясняют: следит ли владелец за своим движимым имуществом или не обращает наго внимания. В первом случае «проверочная» бумажка будет быстро обнаружена хозяином т/с и немедленно удалена.
А когда такой «маркер» остается нетронутым в течении достаточно долгого времени, злоумышленнику становится ясно, что автовладелец не часто уделяет своей «ласточке» время и с ней можно без особого риска делать все, что угодно — собственник обнаружит это не скоро.
Гораздо менее катастрофичная неприятность, связанная с «прикрепленной» к автомобилю рекламной продукцией, касается сохранности стекол. Распространители этого «добра» частенько оставляют листовки для водителя, прижав к «лобовухе» щетками стеклоочистителя. Или втыкают их между боковым стеклом и его уплотнителем.
Когда машина стоит несколько дней с таким «подарком», под него воздушными потоками воздуха потихоньку может нанести пыль и мелкий песочек с дороги. Особенно когда стоит сухая и ветреная погода.
После этого приходит хозяин машины и, не обращая внимания на бумажку, включает «дворники» либо открывает окно. При этом песочек под рекламным буклетиком скрипит по поверхности стекла, оставляя на нем «красивые» царапины…
Особо альтернативно одаренные рекламные деятели додумываются до более мерзких способов подсунуть вам на глаза информацию о своих услугах. Просто бумажку, подпихнутую под «дворник», водитель может легко выкинуть даже не читая. И чтобы он наверняка, с гарантией, ознакомился с дико выгодными коммерческими предложениями, рекламный носитель следует приклеить к стеклу машины, считают подобные маркетологи. И покрепче — чтоб потенциальный клиент успел как следует впитать адресованный ему «меседж».
Характерно, что «гении» от рекламы, придумавшие расклеивать свои мерзкие брошюры на машины ни в чем не повинных автомобилистов, не понимают одной простой вещи. Большинство из тех, кто однажды замучился оттирать клей с кузова своей «ласточки», уже только по принципиальным соображениям никогда ничего не купит у того, по чьей вине ему пришлось горбатиться, удаляя следы рекламной деятельности со своей собственности.