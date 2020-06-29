Три серьезных проблемы, вызванных рекламными листовками, засунутыми под «дворник» авто

Начнем с самого неприятного сценария развития событий, первым актом которого может оказаться появление посторонней бумажки на машине. Ею может стать рекламная брошюрка какой-нибудь компании по доставке еды, автомойки, «недавно открывшейся по соседству». Или просто — записка «купим вашу машину», всунутая в дверь или в щель, имеющуюся на «лопухе» бокового зеркала.

Возможно, записка — лишь просто записка. Но именно такими безобидными вещами пользуются и злоумышленники, промышляющие угоном или разукомплектованием чужих авто прямо на месте стоянки. Так они выясняют: следит ли владелец за своим движимым имуществом или не обращает наго внимания. В первом случае «проверочная» бумажка будет быстро обнаружена хозяином т/с и немедленно удалена.

А когда такой «маркер» остается нетронутым в течении достаточно долгого времени, злоумышленнику становится ясно, что автовладелец не часто уделяет своей «ласточке» время и с ней можно без особого риска делать все, что угодно — собственник обнаружит это не скоро.