Продажи АВТОВАЗа в июне показали неожиданный результат

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сильно подкосили российский автомобильный рынок (и не только российский). Так, в апреле продажи новых машин просели на 72,4%, а реализация LADA, в частности, рухнула на 71%. Май оказался не настолько трагическим: общий объем снизился на 51,8% по сравнению с 2019 годом, а показатели Волжского завода упали на 46%.

Зато июнь АВТОВАЗ совершенно неожиданно завершил практически на уровне прошлого года. В прошедшем месяце тольяттинцы реализовали 30 248 «Лад», тогда как июнь 2019 года показал объем в 30 768 экземпляров.

Российский бестселлер — LADA Granta — разлетелась тиражом в 11 478 авто (11 609 машин годом ранее), Vesta — в 8442 штуки (8947 единиц в 2019 году). Третье место во внутрибрендовом рейтинге занял Largus в пассажирской версии (3376 машин).

О том, что автопродажи начали стабилизироваться не только у АВТОВАЗа, но и в целом в нашей стране, говорит и ситуация с дефицитом новых автомобилей у дилеров: автостроители просто не рассчитывали на такие объемы. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», государственные программы льготного кредитования с обновленными условиями, возымели свое действия, подстегнув автомобильный рынок.