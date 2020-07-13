Новый Nissan Navara: пикап впервые заметили во время дорожных тестов

Новый Nissan Navara засветился во время дорожных испытаний где-то на дорогах в США. На фото, опубликованных изданием Carscoops, пикап практически полностью затянут в камуфляж, но некоторые выводы о грузовичке будущей генерации сделать все-таки можно.

Модель сильно изменится внешне и обретет, судя по всему, более квадратные формы. Конечно, фары, фонари, решетка радиатора, бамперы, форма окон, кузовные выштамповки — все будет новым. По некоторым данным, Navara получит светодиодную оптику, но на испытательном прототипе этого не заметно. Вероятно, наличие диодных огней у модели будет зависеть от комплектации.