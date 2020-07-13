Ульяновцы продолжают патентовать дизайн новейшего УАЗ «Патриот»

В открытой базе Федерального института промышленной собственности накопилось уже немало патентов на разные элементы будущего УАЗ «Патриот». Уже точно известно, как будут выглядеть фары и фонари, монитор мультимедийной системы с кнопками управления в различных комплектациях, а также центральный тоннель с подстаканниками, рычагом переключения передач и воздуховодами для задних пассажиров.
Кстати, изображения переднего бампера на патентном документе подтверждают истинность недавно растиражированных рендеров, а вместе с тем и факт, что внешность ульяновского флагмана изменится не сильно. Но вместе с посвежевшим экстерьером и интерьером, «Патриот» ждет новые мотор, коробку передач, раму и подвеску. А еще электронный «ручник» и адаптивный круиз-контроль.
Между тем, ходят упорные слухи, что разработку будущего УАЗ «Патриот», чей премьеры уже заждались поклонники российского «вездехода», как говорится, положили под сукно. Во всяком случае, об этом сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на заводе. Причина проста — нехватка инвестиций. Подтвердятся эти сведения или нет — покажет время.
Но если не будет глобального обновления, то пусть по просьбам покупателей, разработчики хотя бы решат локальные проблемы, например, защитят кузов от коррозии.