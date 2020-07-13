Ульяновцы продолжают патентовать дизайн новейшего УАЗ «Патриот»

В открытой базе Федерального института промышленной собственности накопилось уже немало патентов на разные элементы будущего УАЗ «Патриот». Уже точно известно, как будут выглядеть фары и фонари, монитор мультимедийной системы с кнопками управления в различных комплектациях, а также центральный тоннель с подстаканниками, рычагом переключения передач и воздуховодами для задних пассажиров.

Кстати, изображения переднего бампера на патентном документе подтверждают истинность недавно растиражированных рендеров, а вместе с тем и факт, что внешность ульяновского флагмана изменится не сильно. Но вместе с посвежевшим экстерьером и интерьером, «Патриот» ждет новые мотор, коробку передач, раму и подвеску. А еще электронный «ручник» и адаптивный круиз-контроль.