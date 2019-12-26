Для регистрации автомобилей больше не надо ездить в ГИБДД

Кроме того, постановлением вводятся два новых понятия: ГРН — буквенно-циферное сочетание, а также ГРЗ — сами жестяные таблички, которые крепят на автомобиль. Код региона в номерах будет привязан к месту регистрации владельца вне зависимости от того, где покупается машина.

Если же автомобиль приобретается не в автосалоне, то ГРЗ придется самостоятельно заказывать у «частников». Для них тоже создается отдельный реестр. А в родном регионе можно будет ставить авто на учет и по старой схеме — на выбор. Также постановление вводит запрет на регистрацию ТС на граждан, не достигших 16-летия. А еще увеличивает до года срок (сейчас — шесть месяцев), в течение которого можно регистрировать авто, временно ввезенное в Россию из другого государства.

Напомним, что законопроект, предусматривающий регистрацию автомобилей и мотоциклов в автосалонах, МВД разработало еще в 2010 году. Спустя каких-то восемь лет он стал законом и первоначально должен был вступить в силу 4 августа этого года, но дату перенесли на 1 января 2020-го. Отсрочку дали для того, чтобы МВД успело подготовиться к вступлению в силу новых правил.