Для регистрации автомобилей больше не надо ездить в ГИБДД

Соответствующее постановление уже подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Выдавать свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) — металлические таблички с номером — смогут не все ритейлеры, а только прошедшие сертификацию. Такой продавец получает статус специализированной организации и вносится в государственный реестр МВД. Последний можно будет найти на сайте ГИБДД.
Процедура проста: ответственный сотрудник осматривает автомобиль, подготовленный к продаже, а результаты ревизии отправяет в подразделение ГИБДД, где они будут проверены. После чего в Госинспекции принимается решение о допуске авто на дороги общего пользования. СТС и государственный регистрационный номер (ГРН) отдают дилеру. ФАС ограничит стоимость этой услуги 500 рублями. В автосалоне также будут изготавливать и сами металлические таблички, которые должны обойтись не дороже 2000 «целковых».
Кроме того, постановлением вводятся два новых понятия: ГРН — буквенно-циферное сочетание, а также ГРЗ — сами жестяные таблички, которые крепят на автомобиль. Код региона в номерах будет привязан к месту регистрации владельца вне зависимости от того, где покупается машина.
Если же автомобиль приобретается не в автосалоне, то ГРЗ придется самостоятельно заказывать у «частников». Для них тоже создается отдельный реестр. А в родном регионе можно будет ставить авто на учет и по старой схеме — на выбор. Также постановление вводит запрет на регистрацию ТС на граждан, не достигших 16-летия. А еще увеличивает до года срок (сейчас — шесть месяцев), в течение которого можно регистрировать авто, временно ввезенное в Россию из другого государства.
Напомним, что законопроект, предусматривающий регистрацию автомобилей и мотоциклов в автосалонах, МВД разработало еще в 2010 году. Спустя каких-то восемь лет он стал законом и первоначально должен был вступить в силу 4 августа этого года, но дату перенесли на 1 января 2020-го. Отсрочку дали для того, чтобы МВД успело подготовиться к вступлению в силу новых правил.