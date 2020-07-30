Названы цены на обновленные Toyota Hilux и Toyota Fortuner

Российское представительство «Тойота Мотор» сообщило о старте продаж двух своих полноприводных моделей, прошедших рестайлинг. Речь идет о внедорожнике Toyota Fortuner и пикапе Toyota Hilux, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Стартовали продажи Toyota Hilux, получившего косметические обновления экстерьера. У пикапа теперь иные решетка радиатора, передний бампер, головная оптика и задние фонари, а также оформление светодиодных противотуманок.

Подвески Hilux доработана длялучшей управляемости и комфорта при неполной загрузке. В базовой комплектации модель теперь имеет «приборкой» с цифровым дисплеем 4,2 дюйма.

Комплектация «комфорт» пополнилась светодиодными противотуманными фарами, мультимедиа с 8-дюймовым цветным дисплеем, передними и задними датчиками парковки.

Новая топ-версия пикапа Black Onyx подразумевает полностью светодиодную оптику, кожаный салон, особую панель приборов и автоматический самоблокирующийся задний дифференциал.

Кроме того, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», пикап оснастят модернизиованным дизельным мотором. При тех же 2,8 литрах рабочего объема его мощность увеличена с 177 до 200 л. с., а крутящий момент поднят до 500 Нм.

фото АвтоВзгляд

Этот же движок будет стоять под капотом и обновленного Toyota Fortuner.

Внедорожник получил более широкую решетку радиатора, новый дизайн переднего бампера, фар и задних фонарей.

Бензиновых версии Fortuner теперь имеют светодиодные фары дальнего и ближнего света с автоматической корректировкой, передние и задние датчики парковки, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном.

В августе появится обновленный внедорожник с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, а его дизельные версии будут доступны осенью 2020 года.

Цены на обновленные Toyota Hilux и Toyota Fortuner стартуют с 2,4 млн. рублей.

автопродажи
30 июля 2020
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