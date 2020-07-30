Названы цены на обновленные Toyota Hilux и Toyota Fortuner

Этот же движок будет стоять под капотом и обновленного Toyota Fortuner.

Внедорожник получил более широкую решетку радиатора, новый дизайн переднего бампера, фар и задних фонарей.

Бензиновых версии Fortuner теперь имеют светодиодные фары дальнего и ближнего света с автоматической корректировкой, передние и задние датчики парковки, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном.

В августе появится обновленный внедорожник с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, а его дизельные версии будут доступны осенью 2020 года.

Цены на обновленные Toyota Hilux и Toyota Fortuner стартуют с 2,4 млн. рублей.