Mitsubishi в России начал выдавать автокредиты онлайн

В нашей стране стартовала работа новой удаленной услуги, предложенной маркой Mitsubishi. IT-платформа под названием «Кредит Онлайн», доступная на официальном сайте бренда, позволяет дистанционно получить одобрение кредита на новый автомобиль.

Сервис дает возможность в любое время, не выходя из дома, выбрать удобную сумму аванса и ежемесячного платежа, заполнить и отправить анкету для получения займа. После чего останется дождаться одобрения заявки и телефонного звонка от сотрудника дилерского центра, чтобы договориться о времени оформления документов и получения свежекупленного авто.

Между тем, в пресс-службе Mitsubishi рассказали о ближайшей стратегии развития марки: японцы отменяют вывод новых моделей на европейский рынок. Судя по всему, продажи в этой части света компания собирается свернуть.

Но, будем надеяться, нашей страны такая оптимизация не коснется. По меньшей мере, в российском офисе бренда порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что работа продолжается в прежнем режиме. Кроме того, ребята из Страны восходящего солнца готовят к выходу несколько новинок. Подробнее о планах Mitsubishi можно узнать — здесь.