Опубликованы прогнозы российских дилеров по продажам автомобилей на лето

Так что рост сбыта ожидается за счет тех машин, что не успели выкупить до того, как ограничения вступили в силу. Часть объема обеспечат и те, кто внес предоплату через онлайн-сервисы во время карантина.

В мае тоже возможен небольшой рост: некоторые бренды запустили услугу удаленной покупки через интернет, причем в ряде случаев — даже с доставкой, как говорится, на дом. Но желающих приобретать авто онлайн, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», оказалось немного. Одна из причин — боязнь нарваться на мошенников, армия которых в это непростое время изрядно выросла.

Напомним, что апрель 2020 года стал первым (и точно не последним) месяцем, когда рынок автомобилей просел из-за пандемии коронакризиса. Всего в руки покупателей, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), ушло 38 922 экземпляра против 141 011 авто, купленных в этом месяце годом ранее.