Опубликованы прогнозы российских дилеров по продажам автомобилей на лето

Российские дилеры прогнозируют более сдержанное падение продаж новых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV), нежели в апреле-мае. Правда, до возвращения к уровню реализаций 2019 года еще очень далеко. Как сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев в интервью информагентству ТАСС, в июне отрицательная динамика реализации достигнет максимум 50%.
То есть падение начнет замедляться, и во многом благодаря тому, что с 1 июня 2020 года двери автомобильных шоу-румов откроются в Москве — самом крупном рынке в России (отметим, что сегодня продажа машин разрешена уже в 48 регионах). Но, конечно, люди не кинутся сразу за новеньким авто: платежеспособность населения сильно упала за время режима самоизоляции.
Так что рост сбыта ожидается за счет тех машин, что не успели выкупить до того, как ограничения вступили в силу. Часть объема обеспечат и те, кто внес предоплату через онлайн-сервисы во время карантина.
В мае тоже возможен небольшой рост: некоторые бренды запустили услугу удаленной покупки через интернет, причем в ряде случаев — даже с доставкой, как говорится, на дом. Но желающих приобретать авто онлайн, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», оказалось немного. Одна из причин — боязнь нарваться на мошенников, армия которых в это непростое время изрядно выросла.
Напомним, что апрель 2020 года стал первым (и точно не последним) месяцем, когда рынок автомобилей просел из-за пандемии коронакризиса. Всего в руки покупателей, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), ушло 38 922 экземпляра против 141 011 авто, купленных в этом месяце годом ранее.