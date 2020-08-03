Российские продажи подержанных автомобилей сократились на 13%

В период с января по июнь наши соотечественники приобрели порядка 2,2 млн. подержанных автомобилей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019-го, то, по данным аналитического агентства «Автостат», объем продаж сократился на 12,9%.

Наибольшим спросом на «вторичке», как и прежде, пользуются автомобили LADA — доля машин тольяттинской марки составляет 24% от общего объема рынка. В пользу подержанных авто с ладьей на капоте сделали выбор 522 500 человек, что на 16,7% меньше, чем в январе-июне 2019-го.

На второй строчке рейтинга самых востребованных автомобилей с пробегом оказались модели Toyota, на третьей — Nissan. Обладателями этих японских машин стали 251 100 и 126 400 водителей, соответственно. Любопытно, что и та, и другая марка продемонстрировали падение, однако ниже рынка в целом: «Тойота» потеряла 9,8%, а «Ниссан» — 11,2%.

Добавим, что в пятерку также вошли корейские Hyundai (116 600 шт., −9,6%)и KIA (112 500 шт., −5,5%). Что же до самой популярной модели, то ей в очередной раз стала вазовская «четырка». В первом полугодии хозяев сменили 52 700 хетчбэков ВАЗ-2114 (-18,6%).