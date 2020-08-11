ГАЗ показал «скорую» нового формата

Идея модуля проста — это «кубик», наполненный медицинским оборудованием, который ставится на стандартное грузовое шасси. Он дешевле и просторнее цельнометаллического фургона, а в случае аварии (в которые «скорые» попадают достаточно часто) медикам не придется заказывать новую карету, а будет достаточно приобрести другое шасси.

Пока формат модульных АСМП не вписывается в действующее российское законодательство. Но «Группа ГАЗ» уже построила такую «скорую», чтобы получить отклик от медицинского сообщества. Если он будет позитивным, нижегородцы выйдут на Минздрав и попробуют добиться изменения действующих норм.