ГАЗ показал «скорую» нового формата

Идея модуля проста — это «кубик», наполненный медицинским оборудованием, который ставится на стандартное грузовое шасси. Он дешевле и просторнее цельнометаллического фургона, а в случае аварии (в которые «скорые» попадают достаточно часто) медикам не придется заказывать новую карету, а будет достаточно приобрести другое шасси.
Пока формат модульных АСМП не вписывается в действующее российское законодательство. Но «Группа ГАЗ» уже построила такую «скорую», чтобы получить отклик от медицинского сообщества. Если он будет позитивным, нижегородцы выйдут на Минздрав и попробуют добиться изменения действующих норм.
— При износе базового шасси модуль с дорогостоящим медицинским оборудованием можно целиком перенести на новое шасси. Это позволит снизить расходы на обновление парка станций скорой помощи, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в «Группе ГАЗ».
Модульный АСМП класса С сегодня показали на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Там же премьеру справил мобильный медицинский кабинет на базе тяжелой версии «Газели Next»: при полной массе 4,6 тонны эта машина отличается сверхдлинной базой и высокой крышей.
Внутри новинки от марки ГАЗ могут быть оборудованы сразу два «медицинских отделения». Например, один — для терапевтического приема, другой — для специальных обследований. Лучше всего такой кабинет подходит для выездной диагностики, когда обычная «Газель» слишком мала, а среднетоннажный «Газон Next», наоборот, велик.